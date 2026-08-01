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Kazadan kıl payı kurtuldular

Kazadan kıl payı kurtuldular
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Bursa’da ara yoldan kontrolsüz çıkan otomobil, ana yolda seyir halinde olan otomobil ile kaza yapmaktan kıl payı kurtuldu.

Bursa'da ara yoldan kontrolsüz çıkan otomobil, ana yolda seyir halinde olan otomobil ile kaza yapmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, ara sokaktan hızla ana caddeye çıktı. Bu sırada ana cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, fren yaparak kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar, saniye saniye araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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