Kazada yaralanan öğrenciler taburcu oldu

Bartın Üniversitesi Kavşağı'nda halk otobüsü ve otomobilin karıştığı kazada yaralanan öğrenci, yolcu ve şoförler taburcu oldu.

Bartın'da dün sabah saatlerinde üniversite kavşağında trafik kazası yaşandı. Bartın Üniversitesi girişinde çoğunluğu öğrencilerden oluşan halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası otobüs, otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan olayda 44 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 32'si tedavisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanedeki yaralıları ziyaret eden Vali Nurtaç Arslan, sağlık durumlarının iyi olduğunu ve 1 kişinin yataklı bölüme alındığını ifade edilmişti. Tedavisi süren yaralılar taburcu oldu. Üniversite öğrencilerinden hastanede kalan son 1 kişinin de tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi. - BARTIN

