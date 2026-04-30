Kazada yaralanan öğrenciler taburcu oldu

Bartın Üniversitesi Kavşağı'nda halk otobüsü ve otomobilin karıştığı kazada yaralanan öğrenci, yolcu ve şoförler taburcu oldu.

Bartın Üniversitesi Kavşağı'nda halk otobüsü ve otomobilin karıştığı kazada yaralanan öğrenci, yolcu ve şoförler taburcu oldu.

Bartın'da dün sabah saatlerinde üniversite kavşağında trafik kazası yaşandı. Bartın Üniversitesi girişinde çoğunluğu öğrencilerden oluşan halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası otobüs, otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan olayda 44 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 32'si tedavisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanedeki yaralıları ziyaret eden Vali Nurtaç Arslan, sağlık durumlarının iyi olduğunu ve 1 kişinin yataklı bölüme alındığını ifade edilmişti. Tedavisi süren yaralılar taburcu oldu. Üniversite öğrencilerinden hastanede kalan son 1 kişinin de tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a uğurlama programı! Tek tek helallik istedi

O artık Emniyet'in bir numarası! Veda ederken tek tek helallik istedi
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti

Milli eğitim müdürünün mesajı yuva yıktı
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Hasta, doktoruna böbreğini verdi

Eşine az rastlanır! Bu kez hasta doktora şifa oldu
Yemek yapmadı diye eşini döverek öldüren sanığa 14 yıl hapis

Yemek yapmadı diye öldürüldü! Eş katiline ceza yağdı