Yaralı sürücü ambulansı beklerken sigara yaktı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü, yaralı halde ambulans beklerken sigara yaktı. O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

Yaşanan olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Erbay Caddesi ile Çeken Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çeken Caddesi'nden gelen kamyonetli sürücü ile Erbay Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikletli sürücü çarpıştı.

Yaşanan kazada motosikletten düşen sürücü yaralandı. Durumu görenler yaşanan kazayı 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine ambulansın gelmesi beklenirken, yaralı motosiklet sürücüsüne sigara yakması için çakmak verildi.

Olayı kaydeden vatandaş, "Bu nedir? Yerde yatarken sigara yaktı" ifadelerini kullandı.

Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
