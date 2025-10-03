Haberler

Kazada yaralanan Milletvekili Gürcan'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

Eskişehir'de AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, geçirdiği trafik kazası sonrasında kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi amaçlı yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, kendisini taşıyan panelvan otomobilin dün akşam saatlerinde Eskişehir Mahmudiye ilçesi Doğanca mevkisinde kaza yapması sonucu yaralanmış, kazanın ardından sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Milletvekili Gürcan'ın hastanede yapılan tetkiklerinde, göğüs kafesi başta olmak üzere vücudunda çeşitli kırık ve çatlaklar tespit edildiği, tedavisinin önlem amacıyla yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.

Kazada, Gürcan'ı taşıyan otomobil ile çarpışan araçta bulunan 51 yaşındaki Canan Topçu hayatını kaybetmiş, 66 yaşındaki şoför N.O. ise yaralanmıştı. Ayrıca aynı araçta bulunan sürücü C.Ç. ile F.P. de yaralanırken, tedavileri Eskişehir Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bu elim kaza sonucu hayatını kaybeden merhumeye yüce Allahtan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifalar dileriz. Bu zor sürecimizde yanımızda olan, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, desteklerini bildiren herkese şükranlarımızı sunarız" denildi. - ESKİŞEHİR

