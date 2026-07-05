Doktordan yaralı oğluna ilk müdahale

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada yaranan gence ilk müdahaleyi doktor olan babası yaptı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde yeni açılan kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Gökhan Ö. (22) yönetimindeki 16 JMB 47 plakalı otomobil, çevre yoluna kontrolsüz giren otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Savrulan araç refüje çarparken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Diğer araç ise kaza yerinden uzaklaştı. Gence ilk müdahaleyi ise, kazayı duyup olay yerine gelen ve özel bir hastanenin acil servis doktoru olan babası Güven Ö. yaptı. Güven Ö., ilk müdahaleyi yaptığı oğluna moral verdi. Yaralı genç, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı