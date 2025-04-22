Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu

Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu! Mezar taşına kadar düşünmüş
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

Teröristbaşı Öcalan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı
Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü! Paylaşıma düşülen not çok manidar
2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar

Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde karar! Sanıklara ceza yağdı

Kazada Yaralanan Baba, Oğlunu Sakinleştirdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan baba, ambulansa taşınırken ağlayan oğlunu elinden tutarak 'Ben iyiyim oğlum, ağlama' diyerek sakinleştirdi. Olayda baba sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan baba, ağlayan oğlunun elini tutarak sakinleştirdi

KARAMAN - Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan baba, elinden tuttuğu oğlunu, "Ben iyiyim oğlum, ağlama" diyerek sakinleştirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö. idaresindeki 42 AGV 098 plakalı Mercedes marka otomobil, H.A. yönetimindeki 42 AGS 453 plakalı BMW marka otomobile arkadan çarptı. Kazada 42 AGV 098 plakalı otomobilin sürücüsü C.Ö. araç içerisinde ayaklarından sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan C.Ö. itfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı baba, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından sedye ile ambulansa alındığı sırada elinden tuttuğu 12 yaşlarındaki oğlunu, "Ben iyiyim oğlum, ağlama" diyerek sakinleştirdi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.