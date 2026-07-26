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Karacabey’de Takla Atan Otomobil Alev Aldı

Karacabey’de Takla Atan Otomobil Alev Aldı
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Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobil alev aldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobil alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey ilçesi Boğazyolu mevkisinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazanın ardından araçtan dumanlar yükselmeye başlarken, kısa süre içerisinde otomobil alevlere teslim oldu. Araçta bulunanlar, yangın büyümeden önce araçtan çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada araçta bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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