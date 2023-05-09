Kazada otomobilden fırlayan genç esnaf hayatını kaybetti

Denizli'de takla atan otomobilin devrildiği kazada, camdan fırlayan genç esnaf hayatını kaybetti.

Kaza, Acıpayam Serinhisar yolu üzerinde bulunan Burdur Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mustafa Sözgen (25) idaresindeki 20 RE 109 plakalı otomobil, kontrolden çıkması sonucu takla atarak yan yattı. Bu esnada sürücü Sözgen, araçtan fırlaması sonucu metrelerce savrularak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Büfe işlettiği öğrenilen esnaf, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ