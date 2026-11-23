Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Otomobillerde sıkışan hamile kadın ve karşı otomobilin sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı. Öte yandan, hamile kadının eşi kazaya taraf olan ve otomobilde sıkışan sürücüyü darp ederken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı ve Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı kesişiminde meydana gelen trafik kazasında, B.K. yönetimindeki 38 AJK 368 plakalı otomobille B.Y. yönetimindeki 06 TGZ 79 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobiller çarpışmanın etkisiyle savrularak, refüje çıkarken B.K.'nın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan eşi E.K. ile B.Y. otomobillerde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de E.K. ve B.Y.'yi sıkıştıkları yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar B.K., E.K. ve B.Y. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İncelemelerin ardından otomobiller bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilde sıkışan hamile eşini bırakıp, karşı otomobilin sürücüsünü darp etti

Ayrıca kazanın hemen ardından B.K. otomobilden inerek, karşı otomobilin sürücüsü B.Y.'yi darp etti. Hamile eşini bırakarak, saldırıya geçen B.K.'nın, B.Y.'ye yumruk attığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı