Hatay'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Mehmet Soylu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Hatay'da tır ile servis minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada vefat eden Mehmet Soylu, Dörtyol ilçesi Karakese Aile Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Kazada 15 kişi de yaralanmıştı.
Hatay'da tır ile servis minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada vefat eden Mehmet Soylu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Erzin-Ceyhan kara yolu Burnaz mevkiinde yaşanan trafik kazasında Mehmet Soylu ölmüş ve 15 kişi yaralanmıştı. Soylu için Dörtyol ilçesi Karakese Aile Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına Soylu'nun cenaze namazına; ailesi ve yakınları katıldı. Dualar ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Soylu aile mezarlığına defnedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı