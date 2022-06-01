Kazada kolu kopan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazada kolu kopan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kazada kolu kopan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kolu kopan ve hastaneye kaldırılan sürücü kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kolu kopan ve hastaneye kaldırılan sürücü kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza Afyonkarahisar-Şuhut karayolu Atlıhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Yavuz idaresindeki 07 GOH 90 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Mustafa Yavuz'un kolu koptu. Yoldan tesadüfen geçen doktor bir çiftin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı kamyon sürücüsü Mustafa Yavuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazaya ilişkin incilimi başlattı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Yavuz Karahisar Atlıhisar Kaza 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title