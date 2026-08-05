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Kazada Ölen Polisin Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Kazada Ölen Polisin Cenazesi Ailesine Teslim Edildi
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Küçükçekmece'de İETT otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki polis memuru Melih Utku Kızıltaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Küçükçekmece'de kazada hayatını kaybeden polis memuru Melih Utku Kızıltaş'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Küçükçekmece Sefaköy D-100 Karayolu Avcılar istikametinde saat 07.00 sıralarında 34 BLN 100 plakalı otomobil sürücüsü İETT otobüsüne arkadan çarpmıştı. Kazada otomobilde bulunan 35 yaşındaki Gökhan Gaş, 28 yaşındaki Nazlı Cesur ve polis memuru Melih Utku Kızıltaş'ın kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti. Polis memurunun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Burada yapılan işlemlerin ardından polis memuru Melih Utku Kızıltaş'ın cenazesi ailesi tarafından alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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