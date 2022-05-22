Kazada hayatını kaybeden öğrenciler memleketlerine uğurlandı - Haberler

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Kazada hayatını kaybeden öğrenciler memleketlerine uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kazada hayatını kaybeden öğrenciler memleketlerine uğurlandı Niğde'de otobüs kazasında hayatını kaybeden öğrencilerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden öğrenciler memleketlerine uğurlandı

NİĞDE - Niğde'de otobüs kazasında hayatını kaybeden öğrencilerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Bu sabah meydana gelen ve üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 3 öğrencinin otopsi işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan cenazeler, memleketlerine uğurlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, ailelere başsağlığı dileğinde bulunarak cenazeleri memleketlerine uğurladı.

Bakan Soylu, Niğde'den helikopterle Konya'ya geçerek, kazada hayatını kaybeden İlayda Karakoca'nın cenaze namazına katılacak.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - 3. Sayfa

3. Sayfa, Genel, Haberler

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