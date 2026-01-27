Balıkesir'deki feci kazada hayatını kaybetmişti, Sakarya'da toprağa verildi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybeden 56 yaşındaki Harun Bilek, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde Eski Öğretmenevi karşısında dün sabah saatlerinde, Harun Bilek yönetimindeki 35 HYB 82 plakalı kamyonet, bariyerlere çarpmıştı. Kazada sürücü Harun Bilek ve Aynur Hacıyava olay yerinde hayatını kaybetmiş, Fatih A. ise yaralanmıştı. Hastane işlemleri sonrasında hayatını kaybeden Harun Bilek'in cenazesi memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesine getirildi. Yağcılar Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Bilek, mahalle mezarlığında toprağa verildi. - SAKARYA