Kazada ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 8 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Resul Dönmez idaresindeki 57 FB 467 plakalı otomobil Mehmet Aziz Durmaz yönetimindeki 06 DL 8364 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 57 plakalı araçta bulunan İsmail Dönmez (78) ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan İsmail Dönmez yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu akşam hayatını kaybetti. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Atatürk Bulvarı Körfez Samsun 3. Sayfa Haberler

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