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Karaman'da Elektrikli Bisiklet Kazası Kurbanı Hayatını Kaybetti

Karaman'da Elektrikli Bisiklet Kazası Kurbanı Hayatını Kaybetti
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Karaman’da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede 25 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Karaman'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede 25 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Kaza, 15 Temmuz 2026 tarihinde akşam saatlerinde Siyahser Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Hasan Karaca'nın (75) kullandığı 70 ACB 844 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklete, K.T.G. (24) idaresindeki otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 25 gündür tedavisi süren Hasan Karaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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