Üye Girişi
Haberi Paylaş

İhbara giden muhabir, kazaya karışan sürücüyü görünce büyük şaşkınlık yaşadı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da bir trafik kazası ihbarı sonrası olay yerine haber yapmak üzere giden muhabir, kazaya karışan sürücülerden birinin ağabeyi olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

İznik ilçesinde İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ali Karatekin, Boyalıca köyü kocaz mevkiinde trafik kazası ihbarı alınca olay yerine hareket etti.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ AĞABEYİ ÇIKTI

Kaza yerine varan muhabir kazaya karışan araçlardan birinin şoförünün abisi Mehmet Karatekin, olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Kazada araç sürücüsü Osman Hekimoğlu ve eşi Ayşe Hekimoğlu'nun kolu kırılırken, bir diğer araç sürücüsü Mehmet Karatekin kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

İhbara giden muhabir, kazaya karışan sürücüyü görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Boyalıca İznik Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title