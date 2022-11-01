İhbara giden muhabir, kazaya karışan sürücüyü görünce büyük şaşkınlık yaşadı 3. Sayfa Haberleri Bursa'da bir trafik kazası ihbarı sonrası olay yerine haber yapmak üzere giden muhabir, kazaya karışan sürücülerden birinin ağabeyi olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İznik ilçesinde İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ali Karatekin, Boyalıca köyü kocaz mevkiinde trafik kazası ihbarı alınca olay yerine hareket etti. SÜRÜCÜLERDEN BİRİ AĞABEYİ ÇIKTI Kaza yerine varan muhabir kazaya karışan araçlardan birinin şoförünün abisi Mehmet Karatekin, olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Kazada araç sürücüsü Osman Hekimoğlu ve eşi Ayşe Hekimoğlu'nun kolu kırılırken, bir diğer araç sürücüsü Mehmet Karatekin kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Boyalıca İznik Bursa 3. Sayfa Haberler

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