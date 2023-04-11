Kaza yapan sürücü kendini araca kilitledi, ekipler uzun süre uğraştı

Bolu'da ciple seyir halinde olan sürücü 2 araca çarptı. Kazanın ardından kendini araca kilitleyen genç kadını ikna etmek için ekipler uzun süre dil döktü. Gazetecilerin çekim yaptığını görünce tepki gösterip araçtan inen kadın, ekip otosuna bindirildi.

Kaza, Sağlık Mahallesi İlknur Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.P. (24) idaresindeki 06 AF 7854 plakalı cip, Altaş Sokak üzerinde seyir halindeyken park halindeki 14 AAP 111 plakalı araca çarptı. Alkollü olduğu iddia edilen Y.P., daha sonra olay yerinden uzaklaşmak için İlknur Sokağa girdi. Araç, İlknur Sokak üzerinde park halindeki 14 AS 593 plakalı kamyonete çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazanın ardından kendisini araca kilitleyen Y.P.'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı. Gazetecilerin çekim yaptığını gören Y.P., "Niye çekiyorsunuz?" diyerek araçtan indi. Bu sırada polis ekipleri genç kadını ekip otosuna bindirdi. Y.P., Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU