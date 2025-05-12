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Kaza yapan otomobili polisler iterek yol kenarına çekti

Kaza yapan otomobili polisler iterek yol kenarına çekti
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Gaziantep'te tırın otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te tırın otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası sol şeridi kapatan otomobili polisler ve vatandaşlar iterek yol kenarına çekti.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırın arkadan çarptığı 27 AUN 866 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, refüje çarptıktan sonra sol şeritte durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri de yol kontrolünü sağladı. Kaza nedeniyle yolda bir süre aksayan trafik, polis ekiplerinin ve vatandaşların kazaya karışan otomobili iterek kenara çekmesi ile normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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