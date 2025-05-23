Kaza Yapan Kurye İçin Arkadaşları Seferber Oldu

Kaza Yapan Kurye İçin Arkadaşları Seferber Oldu
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Kaza Yapan Kurye İçin Arkadaşları Seferber Oldu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki minibüs arasında geçmeye çalışan moto kurye, bir minibüse arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmadı ancak arkadaşları olay yerine gelerek destek oldular.

Kaza yapan kurye için arkadaşları seferber oldu

Minibüslerin arasından geçmek isteyen motokurye kazayı şans eseri hafif atlattı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki minibüsün arasından geçmek isteyen moto kurye, yavaşlayan minibüse arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine çok sayıda moto kurye geldi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde, Sarı Köprü istikametine doğru meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Can P. idaresindeki 07 BUE 095 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen ve yaya geçidindeki yayalara yol vermek için yavaşlayan iki yolcu minibüsünün arasından geçmeye çalışırken, 07 LRR 72 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, minibüslerin arasına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi. Öte yandan, kazanın ardından kısa süre içinde çok sayıda moto kurye olay yerine gelerek kazaya karışan arkadaşlarıyla ilgilendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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