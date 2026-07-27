Bartın’da otobüs kazası: Polis memuru patlayan lastikle yaralandı

Bartın'da terminal mevkiinde yaşanan kazada yaralanan sürücü olay yerinde patlayan tekerleğin isabet etmesi sonucu bir polis memuru yaralandı.

Bartın terminali mevkiinde yan yolda seyir halinde bulunan 67 NT 403 plakalı otobüs, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs elektrik direğine çarparak durabildi. Olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Sürücünün yaralandığı öğrenilirken, olaya müdahale etmek için inceleme yapan polis memuru otobüsün patlayan tekerleğinin isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralıların Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı