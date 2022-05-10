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Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'nın Ferizli ilçesi D-650 karayolunda hafriyat kamyonuna çarpan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

FERİZLİ, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesi D-650 karayolunda hafriyat kamyonuna çarpan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Adapazarı-Karasu D650 karayolu Ferizli ilçesi OSB mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferizli mevkiinde ilerlemekte olan 36 yaşındaki Gökhan Dinç idaresindeki otomobil aynı istikamette seyir haline olan kamyona çarptı. Kazada ağır yaralanan Dinç, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Gökhan Dinç, Karasu Kurudere Mahallesi Merkezi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlanacak. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gökhan Dinç, Otomobil, Sakarya, Ferizli, 3. Sayfa, Haberler

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