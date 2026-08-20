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Diyarbakır'da kaza sonrası gazeteciye hakaret

Diyarbakır'da kaza sonrası gazeteciye hakaret
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Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası bir şahıs hem ağza alınmayacak hakaretler etti hem de görüntü çeken gazeteciye görüntü çekmesinin kötü olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası bir şahıs hem ağza alınmayacak hakaretler etti hem de görüntü çeken gazeteciye görüntü çekmesinin kötü olduğunu söyledi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda 35 BHA 202 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye erleri tarafından çıkartılıp sağlık ekibine teslim edilerek ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, kaza anının gazeteci tarafından görüntülendiği sırada bir kadın, ağza alınmayacak hakaretlerde bulunup, görüntü çeken gazeteciye görüntü çekmesinin kötü olduğunu söyledi. O anlar kayıt altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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