Kaza sonrası birbirlerine saldırdılar

Adıyaman'da meydana gelen maddi hasarlı kaza sonrası taraflar birbirine girdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1745 Sokak içerisinde iki otomobil çarpıştı. Araçlarda hasar meydana gelirken, kaza sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerince şahıslara müdahale edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

