Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri görenleri dehşete düşürdü

Afyonkarahisar'da 20 yaşındaki otomobil sürücünün öldüğü kazanın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri görenleri dehşete düşürürken, görüntülerde aracın taklalar atarak metrelerce sürüklendiği gözlendi.

Kaza, Bolvadin ilçesine bağlı Hamdiye köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayberk Yılmaz (20) idaresindeki 41 E 8847 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki küçük bir tepeciğe çarptıktan sonra havalanarak takla attı ve yol kenarındaki tarım arazisine girdi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıktıktan sonra küçük bir tepeciğe çarpıp havalanarak takla attığı ve metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı. Görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı