Kayseri OSB Yöneticilerinin Yargılandığı Davaya Devam

Kayseri OSB eski Başkanı Tahir Nursaçan ile birlikte yöneticiler Adil Özhan, Ali Yaprak, Şeref Özdemir, Özer Bostancı, Seyhan Arifoğlu ve Süleyman Sarptaş'ın yargılandığı davaya devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar katılmazken taraf avukatları hazır bulundu. Bir önceki mahkemede, cumhuriyet savcısı mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada Şeref Özdemir, Özer Bostancı, Seyhan Arifoğlu ve Süleyman Sarptaş ile Adil Özhan'ın 'resmi belgede sahtecilik', Şeref Özdemir, Özer Bostancı, Seyhan Arifoğlu ve Süleyman Sarptaş'ın 'zimmet' suçlarından beraat etmesi istenirken duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. - KAYSERİ