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Kayseri'nin Develi İlçesinde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kayseri'nin Develi İlçesinde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kayseri'nin Develi ilçesinde Kızık Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Kızık Mahallesi Karasivri Mevkii'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik 3-sayfa kayseri İtfaiye Develi Çevre Yaşam

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