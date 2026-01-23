Fabrika yangını havadan görüntülendi

Kayseri Organize Sanayi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın yaklaşık yarın saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınırken itfaiye ekiplerinin çalışması dron ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre Karpuzsekisi Mahallesi 18. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan dumanların yükselmesi üzerine haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Fabrikada maddi hasar oluşurken herhangi bir yaralananın olmadığı öğrenildi.

Yangın, dron kamerasıyla havadan görüntülendi. - KAYSERİ