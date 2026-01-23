Haberler

Fabrika yangını havadan görüntülendi

Fabrika yangını havadan görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Organize Sanayi'nde bir mobilya fabrikasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına müdahale dron ile havadan görüntülendi, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kayseri Organize Sanayi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın yaklaşık yarın saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınırken itfaiye ekiplerinin çalışması dron ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre Karpuzsekisi Mahallesi 18. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan dumanların yükselmesi üzerine haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Fabrikada maddi hasar oluşurken herhangi bir yaralananın olmadığı öğrenildi.

Yangın, dron kamerasıyla havadan görüntülendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Ümit öldü, yengesi tutuklandı! 'Hepinizi keserim' paylaşımı kan dondurdu

Ümit öldü, yengesi tutuklandı! Yaptığı paylaşım kan donduran cinsten
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Ne madalya ne prim! Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı

Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu

Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

Pakistan'ı karıştıran görüntü