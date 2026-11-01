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Kayseri Melikgazi'de yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

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Kayseri Melikgazi'de yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Haber Videosunu İzle
Kayseri Melikgazi'de yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın, yakınlarının haber alamayıp eve gelmesi üzerine ikametinde ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki bir kadın ikamet ettiği evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesi Zafer 1 Çıkmazı'nda meydana gelen olayda yalnız yaşayan İ.Ş.'den (80) haber alamayan yakınları ikametine geldi. Eve girdiklerinde yaşlı kadının hareketsiz bulunması sonrası haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

İ.S.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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