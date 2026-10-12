Haberler

Kayseri Melikgazi'de motosiklet sürücüsü 50 metre sürüklenip ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Melikgazi'de motosiklet sürücüsü 50 metre sürüklenip ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde motosiklet sürücüsü, önce otomobile ardından trafik levhasına çarparak 50 metre sürüklendi. Ağır yaralanan sürücü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde önce otomobile ardından da trafik levhasına çarpan motosiklet sürücüsü 50 metre sürüklendi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, E.K. yönetimindeki 38 AOT 016 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak önünde seyreden A.İ.M. yönetimindeki 38 ARG 479 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet kaldırımda bulunan trafik levhasına çarpıp, 50 metre sürüklenerek, durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından E.K.'yı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. E.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, incelemelerin ardından motosiklet çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Husilerin Riyad'daki havalimanı saldırısında can kaybı 13'e yükseldi

Husilerin havalimanı saldırısında bilanço ağırlaşıyor!
Örümcek Adam'dan şaşırtan hareket: Geçen ay boşandığı eşinin nikahını kıydı

Kim olduğuna inanamayacaksınız! Eski eşinin nikahını kıydı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında patladı! Selçuk İnan'dan maçın hakemine sert eleştiri

Selçuk İnan ortalığı ayağa kaldırdı!
Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Riyad'daki havalimanına saldırısını en güçlü şekilde kınadı

Dışişleri'nden Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırısına kınama
Güne damga vuran iddia! Arda Turan İstanbul'a geldi, TFF ile görüşecek

Sessiz sedasız İstanbul'a geldi, görüşmeler başlıyor
90+4'te kabusu yaşadılar! Bursaspor iç sahada 1 yıl 13 gün sonra kaybetti

1 yıl 13 gün sonra maç kaybettiler!
Merih Demiral'den saldırılara tepki: Suudi Arabistan benim ikinci evim

Merih'den terör saldırılarına tepki: Burası benim ikinci evim
Ankara’da pavyonlar devren satışta: Fiyatlar 42 milyon TL’ye dayandı

Ankara'nın vazgeçilmezleri satışta: Fiyatlar servet değerine ulaştı
Manisa'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu

Katliam gibi kazada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu