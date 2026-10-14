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Kayseri Melikgazi'de babasını bıçaklayarak öldüren şahıs intihara kalkıştı

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Kayseri Melikgazi'de babasını bıçaklayarak öldüren şahıs intihara kalkıştı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdükten sonra ilaç içerek intihara kalkıştı. İlk müdahalede babanın hayatını kaybettiği belirlenirken, şüpheli oğul polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren şahıs, daha sonrasında intihara kalkıştı. Şüpheli oğul, ilk müdahalenin ardından polis ekiplerinin eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı binanın zemin katında yaşayan baba Süleyman Dirik ve oğlu A. D. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D., babası Süleyman Dirik'i bıçaklayarak, öldürdü. Olayın ardından A.D., ilaç içerek intihara kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Süleyman Dirik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli oğul A.D.'de ikametteki ilk müdahalenin ardından polis ekipleri eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. İkamette yapılan incelemelerin ardından Süleyman Dirik'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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