Kayseri Melikgazi'de 9 katlı binanın çatı katında yangın çıktı, tahliye başladı

Kayseri Melikgazi'de 9 katlı binanın çatı katında yangın çıktı, tahliye başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Şebboy Sokak'taki 9 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı, binadaki vatandaşlar tahliye ediliyor.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 9 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, binadaki vatandaşlar tahliye ediliyor.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Aydınlıkevler mahallesi Şebboy sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatırken, binadaki vatandaşların tahliye işlemi başladı.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alınmasıyla birlikte itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı.,