Kayseri Melikgazi'de 70 yaşındaki kadın tramvayın çarpmasıyla yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki kadına tramvay çarptı. Yaralanan kadın ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, vatman ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayın çarptığı 70 yaşındaki kadın yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Keykubat Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışan A.U. (70) adlı kadına tramvay çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. A.U. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, vatmanı ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı