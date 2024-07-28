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Kayseri-Malatya Karayolu'nda feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

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Kayseri-Malatya Karayolu üzerinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kayseri- Malatya Karayolu üzerinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesine bağlı Akmescit mevkiinde meydana gelen kazada A.K.'nin sürücüsü olduğu 06 DF 3723 plakalı Volvo marka otomobil, G.P.'nin kullandığı 50 EZ 176 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan kız kardeşler N.G. ve N.K. hayatını kaybederken annesi ve teyzesini kaybeden otomobil sürücüsü ise yaralandı.

Feci kaza, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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