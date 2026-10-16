Kayseri Kocasinan'da prizi tamir ederken akıma kapılan 20 yaşındaki genç yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde prizi tamir ettiği sırada elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ziyagökalp Mahallesi Anonim Sokak'ta müstakil bir evde prizi tamir etmeye çalışan yabancı uyruklu H.E.C. (20), elektrik akımına kapılarak yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından genci ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri tarafından ikamette inceleme yapılırken, H.E.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı