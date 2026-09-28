Kayseri Kocasinan'da metruk evin çatısındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde metruk evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Fark Sokak üzerindeki metruk evin çatısında yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyüdü. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipler ide yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa süre içerisinde söndürüldü. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı