Kayseri Kocasinan'da erkek öğrenci yurdunun çatısındaki yangın 1 saatte söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Mithatpaşa Mahallesi 3388. Sokak üzerindeki bir erkek öğrenci yurdunun çatısında çıktı. Alevler yurdun çatısını sardı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı