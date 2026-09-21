Kayseri Kocasinan'da erkek öğrenci yurdunun çatısındaki yangın 1 saatte söndürüldü

Kayseri Kocasinan'da erkek öğrenci yurdunun çatısındaki yangın 1 saatte söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla tamamen söndürüldü. Mithatpaşa Mahallesi'ndeki yangın sırasında sokak araç ve yaya trafiğine kapatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Mithatpaşa Mahallesi 3388. Sokak üzerindeki bir erkek öğrenci yurdunun çatısında çıktı. Alevler yurdun çatısını sardı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından tamamen söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı