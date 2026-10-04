Haberler

Kayseri Kocasinan'da drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza uygulandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Kocasinan'da drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza uygulandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Kocasinan'da Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde drift atan sürücüye 140 bin TL para cezası uygulandı. Sürücünün aracı 60 gün trafikten men edilirken ehliyetine 60 gün el konuldu, hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kayseri'nin Kocasinan içesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 140 bin TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bir otomobilin drift attığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Drift atan sürücüyü tespit eden polis ekipleri tarafından araç sürücüsüne toplam 140 bin TL cezai işlem uygulandı. Araç ayrıca 60 gün trafikten men edilerek sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Öte yandan, drift atan otomobilin görüntüleri de ortaya çıkarken, sürücü hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldığı da bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Murat Kekilli Niğde'de sahne aldı! Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi

90'lı yıllara damga vurmuştu! Yeniden sahnede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu! Dehşet anları kamerada

Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye saldırdı! Dehşet kamerada
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı! Belediyeden ilk açıklama

Başkan gözaltına alındı, belediyeden açıklama geldi
Narkozun etkisindeki 9 yaşındaki Fenerbahçeli derbiyi anlattı! Ameliyattan 'Asensio' diye bağırarak çıktı

Narkozun etkisinde maç spikerine dönüştü! Herkesi gülümsetti
Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler şaşkına döndü
Altın Koza'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Hazar Ergüçlü aldı

Hazar Ergüçlü'ye Altın Koza'da büyük ödül! Sözleri geceye damga vurdu
Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi

Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
Semiramis Pekkan'ın en mutlu günü! Oğlu Zoran Lalvani evlendi

Semiramis Pekkan'ın en mutlu günü! Oğlu Zoran Lalvani evlendi