Kayseri Kocasinan'da araçta bin 81 sentetik hap bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramalarda bin 81 adet sentetik hap bulundu.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kocasinan ilçesinde yapılan çalışmalarda, bir araç şüphe üzerine durduruldu. A.Y. ve H.H.Y.'nin bulunduğu araçta ekipler tarafından yapılan aramalarda bin 81 adet sentetik hap ve 2 adet cep telefonu bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, araçta bulunan şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı