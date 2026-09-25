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Kayseri Kocasinan'da 10 katlı apartmanın 3. katından düşen genç kız ağır yaralandı

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Kayseri Kocasinan'da 10 katlı apartmanın 3. katından düşen genç kız ağır yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 10 katlı bir apartmanın 3. katındaki evlerinin penceresinden düşen genç kız ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan genç kız tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen genç kız ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Gül Sokak üzerindeki 10 katlı bir apartmanda meydana geldi. Üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen M.V. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, ağır yaralı M.V. ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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