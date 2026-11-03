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Kayseri Felahiye'de otomobiliyle Kızılırmak'a düşen şahsın cansız bedeni bulundu

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Kayseri Felahiye'de otomobiliyle Kızılırmak'a düşen şahsın cansız bedeni bulundu Haber Videosunu İzle
Kayseri Felahiye'de otomobiliyle Kızılırmak'a düşen şahsın cansız bedeni bulundu
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Kayseri Felahiye'de bir süredir haber alınamayan 38 yaşındaki şahsın otomobiliyle Kızılırmak'a düştüğü tespit edildi. Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmasının ardından otomobil nehirden çıkarıldı ve şahsın cansız bedeni otomobil içinde bulundu.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde bir süredir ulaşılamayan şahsın otomobiliyle Kızılırmak'a düştüğü belirlendi. Ekipler tarafından yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonrasında kayıp şahsın cansız bedeni otomobil içerisinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, G.K.'den (38) bir süre haber alamayan ailesi akşam saatlerinde durumu yetkilere bildirdi. İhbarın ardından çalışmaya başlayan ekipler, G.K.'nin 38 AHM 887 plakalı otomobille Yaşar Karayel Viyadüğünden Kızılırmak'a düştüğünü tespit etti. Bunun üzerine bölgeye jandarma, JAK, UMKE, AFAD, dalgıç polisler, itfaiye ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yaklaşık 6 saat süren aramalar sonrasında otomobilin yeri tespit edilerek, Kızılırmak'tan çıkarıldı. Otomobilde yapılan kontrollerde, G.K.'nin cansız bedenine ulaşıldı. İncelemelerin ardından G.K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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