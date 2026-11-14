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Kayseri Develi'de kamyonetin tıra arkadan çarpması 2 kişiyi hafif yaraladı

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Kayseri Develi'de kamyonetin tıra arkadan çarpması 2 kişiyi hafif yaraladı
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Kayseri Develi'de kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken jandarma yolda güvenlik önlemi aldı ve soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde meydana gelen kazada, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyonet tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 2 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından kamyonet yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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