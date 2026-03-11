Haberler

Sultan Sazlığı'nda çıkan yangın 3 günde kontrol altına alındı

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, 3 gün süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangının soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Park'ında çıkan ve geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin 3 gün süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları süren yangının son hali havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçeleri arasında yer alan Sultan Sazlığı Milli Park'ında 8 Mart'ta henüz bilinmeye bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sazlığın geniş bölümüne yayıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin 3 gün süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. Sultan Sazlığı Milli Park'ındaki yangının son hali drone ile havadan görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Sultan Sazlığı Mili Parkı Türkiye'nin önemli kuş cennetlerinden biri olarak biliniyor. Kuşların göç yolu üzerinde bulunan ve onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı, kuşların dinlenme ve yavrulama alanı olarak öne çıkıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
