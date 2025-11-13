Kayseri'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde kamyonetin kontrolünü kaybederek refüje devrilmesinin ardından duran yolcu otobüsüne arkadan gelen tır çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Nevşehir yolu Garipçe mevkiinde meydana gelen kazada 68 AFH 034 plakalı kamyonet; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrilerek takla attı. Kamyonetin arkasından gelen Yeni Aksaray firmasına ait 68 BK 707 plakalı yolcu otobüsü, kazayı gördükten sonra durdu. 63 ADA 706 dorse plakalı tır da makaslayarak duran yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken yapılan kontrollerde refüje devrilen kamyonetteki 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonette bulunan 2 kişi ise, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar vinç yardımı ile bulundukları yerden kaldırılırken, yolun temizlenmesinin ardından trafik kontrollü olarak trafiğe yeniden açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ