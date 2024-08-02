Kayseri'de Yurtdışından Kargo İle Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; yurtdışından karo ile gönderilen 42 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda yurtdışından kargo ile gönderilen 42 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adlı işlem başlatıldı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ