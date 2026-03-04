Haberler

Kayseri'de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 57 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Mahallesi'nde, F.A. (40) yönetimindeki 38 APP 056 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Çiğdem M.'ye (57) çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Çiğdem M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Çiğdem M.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, F.A.'da ekipleri tarafından gözaltına alındı. Otomobil çekiciyle kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

