Haberler

Kayseri’de yolcu otobüsü operasyonu: 3 kilo 420 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kayseri’de yolcu otobüsü operasyonu: 3 kilo 420 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Malatya-Kayseri Karayolu’nda durdurulan yolcu otobüsünde 2 şahsın valizlerinde 3 kilo 420 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Malatya-Kayseri Karayolu'nda durdurulan yolcu otobüsünde 2 şahsın valizlerinde 3 kilo 420 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından Malatya-Kayseri karayolunda durdurulan bir otobüste yapılan aramalarda, yolcu olarak bulunan E.T. (53) ve M.V.'nin (31) valizlerinde 3 kilo 420 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan E.T. ve M.V. sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı

Alevler dört bir yandan ilerliyor, tahliyeler başladı
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı

Skandal cenaze, Balkanları karıştırdı! Anında kararı aldılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Gökçek, “kayıt dışı para” iddialarına kahkahayla yanıt verdi

Hakkındaki iddialar vahim ama keyfi yerinde
Hakim Ziyech'in yeni takımı duyuruldu

Yeni takımı duyuruldu
TIR kabininde yıllarca süren çocuk istismarı deşifre edildi: Savcılık idam istedi

En büyüğü 9 yaşındaki 4 çocuğa yıllarca kabusu yaşattılar

Çekmeköy'de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada

Kan donduran kaza anbean kamerada
Sayıştay'a yeni isim atandı

Gece yarısı dikkat çeken atama
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın sevgilisi savcılıkta ifade değiştirdi! Bomba itiraf
Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı

Mahkemede bir anda yere yığıldı! Hakimin kararı değişmedi