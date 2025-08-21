Kayseri'de Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Ölü ve Yaralılar Var

Kayseri'nin İncesu ilçesinde Hatay'dan gelen Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü kaza yaptı. Olay yerine AFAD, UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölü ve yaralıların bulunduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay'dan yolca çıkan Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, İncesu'da kaza yaptı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
