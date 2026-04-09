Yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil depo duvarına çarptı

Melikgazi'de yağışlı havada kontrolden çıkan bir otomobil, parka girerek temizlik malzemelerinin bulunduğu depoya çarptı. Kazada depo duvarı yıkıldı, araçta maddi hasar oluştu. Yaralanan olmadı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil, parka girerek temizlik malzemelerinin bulunduğu depoya çarptı. Kazada deponun duvarı yıkılırken, araç hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Anafartalar Mahallesi Tarım Carım Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, D.Y. yönetimindeki 38 AT 476 plakalı otomobille yağışlı havada kontrolden çıkarak parka girdi. Parkta bulunan içerisinde temizlik malzemelerinin bulunduğu depoya çarpan otomobilde maddi hasar oluşurken, depo duvarı yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk kontrollerde kazada yaralanan olmadığını belirledi. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
