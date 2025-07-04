Kayseri'de Yabancı Uyruklu Gruplar Arasında Kavga: 2 Yaralı

Kayseri'de Yabancı Uyruklu Gruplar Arasında Kavga: 2 Yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavga sonucu 1'i tüfekle, 1'i bıçakla olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1'i tüfekle, 1'i bıçakla olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda; yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine iki grup birbirlerine tüfek, bıçak pala ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan S.A.'yı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, bıçakla yaralanan M.S.'yi ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, inceleme yaptı. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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